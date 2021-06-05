大S喊斷10年婚「正在辦手續」！ 汪小菲回應：我不知情

汪小菲和大Ｓ2011年時相識，當年認識49天就決定閃婚，婚姻一度不被外界看好，如今結婚10年並育有一對兒女，一家四口幸福模樣令外界稱羨，今年3月時夫妻倆還慶祝結婚10周年日，閃度破表，沒想到今天驚爆婚變，兩人10年婚姻玩完，大S更透露已經在辦離婚手續，讓所有人難以置信。

44歲大S和小她5歲的汪小菲2010年9月認識，不久兩人就在北京市朝陽區民政局領證結婚，隔年3月在海南島三亞舉行世紀婚禮，2014年生下一女汪希玥，2016年再生下兒子汪希箖，大S當時透露生兒子時癲癇發作，險死在手術台上，而她也為了生兩個小孩，身材由過往的紙片人一度體重飆破到70多公斤，當時汪小菲談此事，對大S只有滿滿的疼惜。

汪小菲婚前與汪雨、王珂、王爍並稱為「京城四少」，婚後他被報導跌出京城四少排行榜，當時他回應不難過反而太開心，「我的身份就是一個善良女人的老公，愛笑女兒的爸爸，帥哥兒子的父親！還有就是一個愛國的北京小炮兒。」足見樂於成為好老公、好爸爸的新身分。今年3月兩人慶祝結婚10周年，汪小菲還曬出跟大S同框閃照，甜蜜寫下：「老婆，小女孩兒，十周年快樂，再過十年希望你還是願意」，未料今卻傳出婚變，至於小S是否知情？根據《ETtoday星光雲》報導，小S的經紀人表示：「不回應喔！謝謝」。

而汪小菲母親對大S也是相當滿意，近年張蘭因出售俏江南股份被告，又由於被裁定藐視法庭恐將判刑1年，對此，張蘭在直播中聲淚俱下向家人道歉，更強調大S貼心，第一時間就打給張蘭安慰說：「媽媽妳是最棒的，我們都愛妳，妳天天分享正能量，問心無愧」，令張蘭相當感動，也可知彼此並沒有婆媳問題。

(中時新聞網)