桃園長照從業人員疫苗預約今開放，沒想到預約系統開放不到5分鐘隨即秒殺額滿，桃園衛生局長王文彥表示，接種疫苗數量足夠，因為動線的關係，診次會較少，並強調，將緊急請醫療院所增加診次和人數，減緩網路壅塞。

疫情升溫，桃園長照人員預約接種一開放5分鐘就秒殺，王文彥解釋，因為動線的關係，所以每次預約的診次和人數會比較少，以減少風險，並強調，已緊急叫醫療院所增加施打診次和人數，減緩網路壅塞，並指出，已經算過醫護、非醫護人員、包括長照機構人員接種疫苗數量部分是足夠的。

媒體提及這次預約系統因為需要身分證字號驗證，導致長照機構內的外籍照護服務員無法進行預約，王文彥則表示，因為目前制度需要有一個證件，所以照服員這塊，會再思索看用什麼方法進行補正。

桃園市長鄭文燦補充，國內已經有非常多的長照機構確診事件，因此中央流行疫情指揮中心特別把原本列在第六類的長照機構工作人員往前提，並指出，目前還是以工作人員為主，住民還沒有包括進來，因為疫苗的數量還不夠，但將來這個部分也要納進來。

(中時 )