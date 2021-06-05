對於鴻海創辦人郭台銘欲捐贈500萬劑疫苗，指揮中心卻要求8項文件，特別是「原廠授權書」，被外界認為是綠營政府在卡郭台銘一事，民進黨立委林俊憲解釋，郭董的困難，不是那張原廠授權書，不可能用行政去卡死他。而謝震武問郭台銘到底有甚麼問題？林俊憲卡住5秒答不出來，最後表示，「我真的不方便在這邊講，大家可以去問他」！

民進黨立委林俊憲4日在政論節目《新聞面對面》表示，現在民進黨當然被罵慘了，現在解決方法當然就是疫苗，完成普遍注射後，危機才會過去，否則大家對民進黨不滿，這是人性。

林俊憲表示，現在就是需要疫苗，只要合格的疫苗都歡迎，不管是政府或民間，施打疫苗以後，民怨才會消失，民進黨才有機會跟民眾重新搏感情，也不會認為從民間進疫苗就沒面子，不會有這種事情。

林俊憲直言，民間要捐的是疫苗，如果有人買到，當然是好事情，不用管他怎麼來的，就讓他買啊，把疫情壓下去，功勞是大家的。

林俊憲坦言，但是疫情一有破口，來的又急又大，才幾個禮拜封鎖到第三級，民眾就受不了，所以過去有做不好，現在開始就是疫苗搶奪戰。

林俊憲也澄清，民進黨沒有在擋郭董，因為內部會議報告還有提到，目前捐贈疫苗，大概就是佛光山和郭董是真心的。林俊憲強調，郭董的困難，不是那張原廠授權書，更不可能用行政去卡死他，這絕對不可能。

主持人謝震武問，那現在郭台銘到底面臨甚麼問題？林俊憲沉默5秒回答不出來，謝震武繼續質疑，當「原廠授權書」5個字出來，大家覺得不太可能，為什麼？

林俊憲說，討論到授權，「我真的不方便在這邊講」，但是郭董跟很多人都是朋友，「大家可以去問他」，郭董也有支持的立委，如果是行政上去卡他，怎可能不發聲？但他不能代表郭董講話。

(中時新聞網)