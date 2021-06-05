桃園市長鄭文燦5日指出，疫苗要在用在最需要用的地方，第一劑打完至少有將近7成的保護力，認為中央應該以第一劑盡量普及當目標，等到疫苗充足以後，8到12個月內再推行AZ的第二劑施打，他也感謝日本捐贈疫苗，「真心的好朋友，就是在你困難的時候會出現！」

鄭文燦說，中央流行疫情指揮中心的戰略思維，第一類到第六類要優先，他希望提高第一劑的普及率，直言讓第一線風險降低非常重要，第一劑普及以後就有基本的保護力，防疫工作可以做得更好，未來仍然需要擴大，他也認為北北基桃是第一線熱區，更需要保護、得到最大支持，希望中央在最短時間內，讓其他疫苗陸續到位，讓地方可以接續把其他類別一個一個打完。

「真心的好朋友，就是在你困難的時候會出現！」鄭文燦說，台日間政府、企業和民間都有非常深厚的感情與默契，奠定真正的友誼，不管是331大地震或是疫情期間，台日雙方都有很多互動，他自己也跟日本政界朋友、姊妹縣市國會議員和市長在Twitter頻繁交流，只要雙方發生事件如鳳梨禁入大陸等，日方第一時間一定都會用Twitter為台灣加油，在日本疫情嚴重的時候，桃園也捐贈防疫的物資，並在Twitter上加油打氣。

鄭文燦說，這次台灣有疫情，日方採取最快速度，立刻把124萬劑疫苗，修改原廠授權合約送到台灣，台灣民眾都感受到日方的努力和來自日本的溫暖，他也感謝蔡英文總統和駐日代表謝長廷居中協調、聯繫，最短時間內實現，他認為台灣這一次的防疫挑戰，一方面防疫工作要做得更好，二方面疫苗的施打要盡快普及化，強調124萬劑還不是全部，外購的疫苗還有2000萬劑，未來要做好接種站的準備。

(中時 )