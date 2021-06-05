藝人夏宇童參與過許多電視節目作品，與43歲男友孫協志，倆人穩定交往3年，倆人現在越愛越大方，多次拍到倆人同框出門的畫面，日前夏宇童日前在個人IG發出一系列的美照，引起許多網友的討論與回應。

夏宇童日前（2日）在個人IG發出一系列的網美照，坐在沙發上對著鏡頭拍照，穿著一件挖洞裝露出渾圓美胸、相當性感十足，夏宇童上月在個人臉書開直播和粉絲互動聊天，她表示：「工作可以當作興趣嗎？如果發生職業倦怠怎麼辦？在疫情期間，多數人都在居家工作。或許也是檢視自身工作體質的最好時刻！」並分享兩本相關書籍，推薦給粉絲朋友閱讀。

因為台灣本土疫情嚴峻的關係，許多藝人的演藝工作都暫停，夏宇童這段期間都在家裡，有愛犬陪伴這段防疫生活，她表示：「防疫期間最大得利者就是愛犬Nini，因為牠不知道外面的世界發生什麼事，家裡每天都有人陪牠玩耍。」夏宇童希望台灣疫情可以好轉，一起用行動來守護台灣，不出門、不群聚、勤洗手、戴口罩，待在家裡，就是給第一線醫護人員的支持跟打氣。

藝人夏宇童與43歲男友孫協志，在錄綜藝節目上有互動。（圖/youtube)

許多網友在底下留言表示：「這衣服太罪惡了」、「這件衣服害我忍不住都來留言了!」、「這件衣服..警察先生」、「這衣服，好像裡面躲了什麼兩陀」、「這件衣服好看」、「宇童太性感了！」、「這件衣服真的絕美」、「宇童女神」、「漂亮的宇童」

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)