新冠疫情延燒，5月19日全國進入第三級警戒，許多行業面臨無薪假、歇業，服務社會弱勢的社福團體也受到嚴重衝擊。為保障院民權益，創世基金會全台17所安養院仍24小時維持運作，但短短一周內，專案捐款即驟降5成，發票、尿布、奶粉等捐贈物資也下滑，憂心疫情再拉長，植物人服務恐無以為繼。

隨著疫情升溫，整體經濟大受影響，創世基金會各服務據點近日陸續接到電話，部分捐助人表明因經濟因素，將暫停定期定額捐款；也有店家因生意下滑，決定歇業，撤除放置店內的發票箱。自發布三級警戒後，專案捐助已較去年同期減少一半，對服務經費8成以上仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，影響甚鉅。加上學校停課，原本預計辦理的200場宣導活動取消，各項義賣、園遊會活動停辦，民眾減少出門消費，發票大幅減少，估計一個月的收入會再少1000萬元以上。

創世全台17所安養院目前照護約800位植物人，每位植物人一個月需4至6萬元，每天必須的支出就高達一百多萬。因服務的多是清寒家庭，面對危難，自身難保，因此創世只能咬牙苦撐，護理人員也「疫」無反顧，會守候植物人到最後。

為讓安養服務得以延續，目前只能靠網路宣傳及小額募款，創世也疾聲呼籲：懇請各界展現同島一命的精神，在逆流中合力撐舟，幫助社會底層弱勢。捐款可洽創世基金會官網。

(中時 )