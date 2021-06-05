朋友收3萬紓困金買iPhone，但在餐廳工作的網友卻啥都領不到，讓他忍不住大嘆，感受不到政府的貼心善意，引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

行政院公布「紓困4.0」補助方案，但不是人人都可領。一名網友發文抱怨，在工地工作的朋友近日收到3萬紓困金，向他炫耀要拿去買新手機，讓他聽了很不是滋味，認為對方的工作沒受影響，領日薪且不用繳稅竟有錢拿，反觀他有繳稅和勞保，工作也受疫情影響，但卻啥都拿不到，讓他忍不住大嘆「無法感受到政府的貼心善意」。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，朋友收到3萬元的紓困金後，跟他炫耀要把拿這筆錢去買新的iPhone，讓他聽了很不是滋味，感覺自己是社會邊緣人。明明他有繳稅、繳勞保，在餐廳工受疫情影響，被迫放無薪假，但卻什麼都領不到。

該網友指出，領到紓困補助的這位朋友是在工地上班，工作其實沒有受到疫情影響，天天都出門去工作，且還不用繳稅、薪水日領，這次收到紓困金以後，還高興地說想去買新手機，讓人聽了心裡超不平衡，也讓他忍不住大嘆，無法感覺到政府的「貼心善意」。

該網友也說，最誇張的是，今天看到許多人都在炫耀自己領到紓困金，連做直銷跟微商的人也有領到這筆救命錢，甚至還有人呼籲說，可以運用這筆錢來投資直銷或是微商，真是沒良心。

貼文引起網友討論，「真悲哀！已經無薪假了，還要省吃儉用，別人還在上班還有支薪政府還發我繳的錢給他花，繳稅根本就是笑話」、「這就是政府的紓困，需要的補助不到，偏偏補助那些不需要補助的」、「去年遇到一個有錢鄰居炫耀，重點他很有錢，好多間套房在租人，不用工作等收租，只因為投保工會要領退休金，所以領到紓困」、「有繳稅的直接今年免稅，我相信很多人會開心！」

(中時新聞網)