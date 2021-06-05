新冠疫情肆虐全台，第一線醫護人員投入抗疫，承受極大的壓力，日前就有一名女網友透露，友人是護理師，每次和家人視訊前一定會先化妝，原以為只是友人愛漂亮，後來得知原因後讓她心疼直呼「各位給身邊醫護的親友們一點鼓勵吧！」

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》貼出和友人的對話截圖，只見對方哀怨表示，因為工作關係，黑眼圈相當重，希望原PO幫忙買遮瑕膏，原PO聽了笑回「妳素顏就已經壓死我們全部了，怕什麼」，但友人卻表示「我這陣子都上遮瑕膏才跟我爸視訊，我弟說只要我爸看到院內感染，晚上都會偷哭，上點粉我爸看了不會難過」。

友人還說，疫情期間因為工作關係無法回家，很想念爸媽煮的菜，希望能叫弟弟裝成便當後，請原PO幫忙送去給她，一席話讓原PO看了心疼不已，「我以為我同學化妝是因為愛漂亮，原來是怕爸媽看到她熬夜後的倦容，院外的我什麼都幫不了，只能當她的小幫手快遞，順便幫她給她父母報平安」。

原PO最後再三呼籲，希望大家出門務必戴上口罩，這是保護自己也保護家人，「並請給身邊醫護親友們多一點支持感謝，由衷希望病毒趕快滾蛋」。

對話截圖曝光惹哭不少網友，紛紛留言回應「淚打轉，心疼」、「看了好捨不得啊！醫護人員辛苦了」、「真的希望病毒快點滾蛋，可以讓醫護人員們趕快回家團聚跟好好休息」、「身為醫護的家屬真的只能心疼，每天祈禱，加油」。

原PO和護理師友人的對話截圖，讓網友相當心疼。（圖／翻攝自《爆怨2公社》臉書社團）

(中時新聞網)