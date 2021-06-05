本土疫情不斷升溫，死亡人數已超越SARS時期紀錄，桃園機場更驚現赴美「逃亡潮」，引發社會熱議。靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，他研究出境趨勢圖後發現，6月2日的離境數量達到5月以來高峰，而其中赴陸者比赴美者多，裡面除了台商、學生，研判也不乏為施打疫苗者。

黃正聰4日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣近日入出境人數攀升，打疫苗是可能因素之一，但他發現，6月2日的離境數量達到5月以來高峰，雖赴美比例升高，但就常態來看，台灣人出境目的地仍以陸港澳為主。故若要說台灣人為了疫苗專程出境，那赴陸者可能不亞於赴美者；此外，就是商務、在台留學生返鄉避疫情、赴美依親等目的。

黃正聰指出，根據台灣出境區域分布數據顯示，從去年4月到今年4月，陸港澳地區的出境人數居冠，共19萬7858人；美國居次，為5萬4329人，迄今而言台灣出境仍以陸港澳為大宗。就年齡層分析，赴陸旅客多為40至60歲者，判斷以台商居多，這個族群赴陸施打疫苗的比例很高，因此台灣出境打疫苗的人數，不一定是美國最多，還得觀察後續變化。

此外，黃正聰分析，台灣赴美人數確實從5月份開始成長，但從常態來看，年齡層以60歲以上老年族群居多，判斷主要是為了赴美依親，施打疫苗或許不是主要目的；近來也新增一些年輕族群比例，判斷是因台灣疫情升溫、學校停課，有不少家長攜家帶眷赴美躲避疫情順帶施打疫苗。

(中時新聞網)