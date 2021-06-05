市長陳其邁5日上午前往視察後勁溪台塑段整治工程，期勉水利局督促廠商能夠如期在2025年完工。(高雄市水利局提供／林雅惠傳真)

受梅雨鋒面影響，高雄市從4日深夜起開始下雨，仁武後勁溪沿岸居民每逢豪雨經常出現淹水情形，市長陳其邁5日上午前往視察後勁溪台塑段整治工程，聆聽水利局後勁溪排水瓶頸段施工進度，期勉水利局督促廠商能夠如期在2025年完工，讓民眾對治水改善成效有明顯感受。

水利局表示，曹公新圳為後勁溪上游重要支流，排水路流經仁武人口都會區，於2018及2019年多次豪雨使曹公新圳水位高漲及溢堤，造成仁武八德東路、澄觀路等區域淹水。

為解決淹水問題，水利局自2019年起陸續推動後勁溪瓶頸段改善計畫，範圍從民族路東側近中華社區往上游到台塑廠區南側，改善長度約1.2公里，整治總經費約14億495萬元，目前已有多項工程進行設計、發包及施工，包含跨越後勁溪之中山高速公路橋改建以及台塑公司辦理廠區橋梁改建等，預計將在2025年底可陸續完工。

陳其邁視察後，要求水利局持續推動瓶頸整治計畫，汛期間施工做好防汛工作，也希望台塑公司及高公局配合辦理後勁溪整治工程也能如期如質完工，以解決仁武地區水患問題，讓仁武後勁溪沿岸居民可以擺脫過去淹水的噩夢。

陳其邁也提醒民眾，氣象局已針對高雄平地、山區發布豪雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區預防淹水。

另市府應變中心已經三級開設，各單位加強警戒、應變，做好防汛！市民朋友若遇到緊急狀況，請撥打119。

(中時 )