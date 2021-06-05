威廉斯（Luke Williams）開轟還貢獻3打點。（路透）

東京奧運棒球美洲區資格賽5日展開超級循環賽（Super round），地主美國隊靠著杜蘭（Jarren Duran）單場3安、開路先鋒威廉斯（Luke Williams）開轟還貢獻3打點， 以10比1擊敗加拿大，6日再勝委內瑞拉就能取得前往東京的門票。

美洲區資格賽共有8隊爭奪1席東奧資格，經過3天預賽後產生4強球隊，分別是美國、委內瑞拉、加拿大與多明尼加，超級循環賽保留預賽成績，美國、委內瑞拉先帶1勝優勢。

超級循環賽首戰由多明尼加出戰委內瑞拉，多明尼加3局打完就取得5比0領先，最終團隊共敲出5發全壘打，以14比4擊潰委內瑞拉，目前兩隊戰績皆為1勝1負。

稍後登場的美國與加拿大之戰，美國在3局下先馳得點，加國在第4局追平，不過美國靠著威廉斯陽春炮要回領先，8局下更是攻下8分大局奠定勝基，以10比1勝出，目前以2勝0負位居榜首。

最終日賽程，加拿大對上多明尼加，委內瑞拉則是要迎戰美國，若美國贏球即可取得前往東京的門票，排名第2、3名的球隊則要轉往墨西哥爭奪最後一席東奧資格。

(中時 )