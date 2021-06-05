我國疫情嚴峻，確診人數突破萬人，死亡人數截至昨天為止，已達187人，消基會認為，疫苗的接種廠牌應與萊豬一樣，應保障國人有要求儘速施打疫苗的權利，更不可剝奪國人疫苗的選擇權，特別是選擇自費施打的國人，更應有享有充分的選擇權，政府不應，也不可加以限制或者阻擋。

消基會表示，施打疫苗既是台灣解除新冠病毒威脅的唯一解方，而取得充足的疫苗供應，不論來自國外或者國內，更是政府責無旁貸的義務；在國產疫苗尚無法即刻上路、且其安全性及保護效力尚待未來認證之前，現時的疫苗取得策略，即應採取「多元管道」，積極設法向外取得。尤其已獲WHO認證合格的疫苗，更是政府應該努力爭取的目標，以和國產疫苗相輔相成，補充國內疫苗在數量、應市時間及安全與有效性上的疑慮和不足。

因此，對於民間企業或者民間團體自發性捐贈疫苗的行動，中央衛生主管機關即應依「藥事法」第48-2條規定，主動積極協助，簡化行政程序，以因應緊急公共衛生情事需要，儘速專案核准民間捐贈疫苗，加入護衛國人健康行列，共同抗疫。

政府也應依「傳染病防治法」第 30 條規定，妥訂各種施打計畫，並且完善妥定各種因為接種疫苗而產生的副作用、無法產生有效保護力，進而造成受接種民眾受到健康、生命以及相關損失時，皆應負起事主責任，並且也應與疫苗製造廠或提供廠商，共同負擔疫苗產品「瑕疵擔保法律責任」。

消基會呼籲，不論國內將來共有那幾種疫苗可供施打，國人應有如下權利主張，包括要求施打疫苗的權利、要求施打安全疫苗的權利及選擇施打疫苗種類的權利。

消基會提及，國產疫苗以「重組蛋白疫苗」方法研製，因尚未經過國際認可的第三期臨床試驗證實，若貿然施打，影響勢必重大。應仿日本首相菅義偉在6月2日召開的領袖級會議「COVAX疫苗峰會」模式，廣開言路，聽取專家意見，博採周諮，重新思考對應之策，以取得較佳的防疫因應策略。

(中時 )