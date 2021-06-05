因應本土疫情嚴峻，全國防疫警戒維持三級，對各行各業造成嚴重衝擊，行政院昨啟動「紓困4.0」現金發放，針對去年已申請過紓困的民眾，直接將現在匯入帳戶；行政院統計，紓困4.0啟動首日撥發逾555億元，共有361萬人受惠。

行政院指出，去年留有完整資料、合乎資格的民眾，紓困補貼已由各部會匯入帳戶或已發放支、匯票、現金等，其中，中低收入戶、弱勢民眾生活補助加發的4500元，共計已發放80萬7千多人。

未有任何保險的臨時工、攤商等急難紓困，已發放30萬9千多人；無一定雇主的自營作業者生活補貼已發放100萬4千多人；視障按摩師已發放2345人；計程車、遊覽車、小客車、租賃車業駕駛，已發放5萬8千多人；導遊和領隊共計已發放3,621人；農民生活補貼共計已發放110萬9千多人；漁民生活補貼共計已發放30萬6千多人；藝文工作者補貼共計已發放8,845人；各部會昨天紓困發放合計金額共555億7224萬元，總計361萬人受惠。

行政院發言人羅秉成轉述，院長蘇貞昌今天晨報檢視主計總處的報表後表示，這個龐大人數、龐大金額要在一天之內能夠匯入及發出，特別感謝各部會在事前準備工作充分，相關系統的整合演練也到位，才能讓第一天的紓困作業順利完成。

羅秉成表示，7日起將啟動各項困線上申請作業，蘇揆交代行政院李孟諺秘書長與國發會龔明鑫主委，於這兩日內確定好各部會入口網站的準備工作，以及1988（紓困措施諮詢總線）、1966（長照紓困相關諮詢）、1957（擴大急難紓困、弱勢加發、各項社福紓困措施等福利諮詢）、1955（無雇主自營工作者、勞工紓困諮詢）、1925（安心及心理衛生諮詢專線）、1922（防疫專線）等紓困服務專線人員的訓練、網站流量的掌握等，希望大幅降低臨櫃人員的行政負擔。

羅秉成呼籲，在疫情期間，為避免群聚的感染風險，非有急迫的必要，請勿外出臨櫃辦理申請或領款刷摺，以保護自己及他人的健康。

(中時 )