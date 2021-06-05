北市內湖一名24歲年輕人妻，日前在家中與丈夫發生口角爭執，一時情緒失控亂摔手機等物品，並對家人大聲咆哮，家屬在無法安撫她的情緒下，只得趕緊報警求助。

內湖分局西湖派出所線上巡邏警員唐志成、林穎柔，接獲通報後立即趕赴現場，一同協助家屬合力與女子溝通、安撫其情緒，同時通知消防隊救護人員到場戒備。不料，人妻在員警耐心開導安撫之際，突然從櫥櫃中拿出一把銳利剪刀，朝手腕處作勢要自殘，員警見狀緊急朝她臉部噴灑辣椒水制止，並大聲勸阻趁機奪走手上的剪刀，情緒失控的人妻竟亂踹女警林員腹部，林員不顧疼痛仍先奮勇制伏女子，再將她管束戒護送醫，家屬並對員警積極處理，全程在旁守護照料，防止不幸事件發生表達感謝。警察局駐區督察事後也代表局長致贈慰問金，鼓勵員警工作積極辛勞。

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