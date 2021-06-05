行政院院會3日通過「紓困4.0」規模2600億元紓困預算，並於昨（4日）起陸續撥款，但國民黨台北市議員游淑慧指出，這波紓困只有750萬人能領到現金，有1600萬人沒有任何補助，自己更接到許多家庭陳情，反應生活困難，儘管政院通過紓困案，但對許多家庭而言，根本解決不了燃眉之急，也不知道還能撐多久。

紓困4.0方案。（中時資料照）

針對政府紓困方案，游淑慧今（5日）在臉書發文表示，久旱需要甘霖，但雨下不對地方，下得不夠，也同樣解不了旱情，紓困方案也是一樣，給得不夠、沒考慮到的，一樣解不了燃眉之急，一樣繼續在困境中。

游淑慧指出，5月中的疫情大爆發，教育部在幾天之內宣布「停課不停學」，許多家長趕緊為孩子添購平板或筆電，還造成全台3C場多款筆電缺貨。而突來的生活轉變，要建置一個網路學習環境，多花個2至3萬跑不掉。小孩在家學習，父母得有一人在家工作，或是請照顧假在家，收入又打折扣。在家時間長了，電費支出、網路費開銷，原本營養午餐55元，現在叫外賣，伙食費大增。一個家長跟她零零碎碎細數增加的花費，最後結語是「拜託，不要再停課了。」

這次的疫情嚴重，游淑慧認為，影響層面更廣，卻只有750萬人能領到現金，有1600萬人沒有任何補助，其實，2600億的紓困金，如果用最笨的方法，比照美國人頭發，直接給現金，每人起碼也可領1萬，再加上排富，需要的人再多領點。

游淑慧舉例，她的陳情家長是一個雙薪的四口之家，家中有一個國小生、一個國中生，照現行的補助方式，只能領到1萬元，但如果按國民黨主張以「人頭計算」，那一家四口就能領4萬，畢竟每張嘴都是要吃飯的，每個孩子都是一筆花費。四口之家，兩個孩子在家，父母一人請假在家照顧，請問1萬元家庭防疫照顧津貼真的夠嗎？

另外，游淑慧指出，有個5口之家也來陳情。夫妻二人經營一個滷味小店，疫情期間營收大減，只能努力地用外送才撐起砍半的業績。夫妻二人全天候綁在店裡，三個小學以下的孩子只能放生在家，夫妻二人一方面要外送拚業績，另一方面要監看在家的三個小孩，還要應付老師在line上的指令，等於蠟燭三頭燒，心力交瘁，而為了小孩的網路上課，也是緊急的弄了兩台可以上網的筆電，這樣的花費，也只能獲得3萬元的補助，但是夫妻二人算是幸運的，三個小孩的1萬元補助都拿到了，如果是三個國中生，就一毛錢都沒有。

游淑慧強調，因為疫情影響，很多保險從業人員無法外出拜訪客戶，這個月的業績幾乎掛零，有個做保險業務的單親媽媽跟她說，自己現在帶著小學三年級的女兒宅在家，但也只領到1萬元的補助，這段期間的開銷只能靠積蓄苦撐著。

游淑慧稱，大部分的父母親為了養育兒女，總是「訓練有術」的忍耐著生活中的風風雨雨，但面對這波疫情海浪，生活方式的大轉變，多數父母的心聲是快撐不住了，需要足夠的紓困即時雨。

(中時新聞網)