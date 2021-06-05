適逢端午節將至，各大市場陸續湧入採購人潮，恐成為防疫破口，繼板橋民享市場沒做好人流管控勒令休市，新北市市場處今前往各地市場稽查，其中三重水流市場未落實人潮分流等防疫措施，新北市市場處現場開出稽查單，若後續複查未改善，將要求休市。

新北市市場處表示，端午節為年度重要民俗節慶，依往年經驗，端午節前是市場人潮最多的時候，今年疫情影響之下，人潮管控是市府一大挑戰，市場處今前往各市場加強稽查，其中，三重區水流公市場人潮湧現具管制缺失，現場已開出稽查單，如後續複查未改善，將要求休市並提出改善計畫。

新北市市場處表示，新北市5月31日請各自治會研議因地制宜的人流管制措施，目前各市場已訂出管制計畫，經過近一周的管制措施研擬及滾動修正，多數市場人潮明顯較往年減少，後續也將持續關注人流控管狀況，並請市場自治會滾動調整，如有無法控管狀況，即要求休市。

針對民眾關心市場營運及管制狀況部分，市場處表示，將於收到各市場自治會或相關單位通知後，滾動修正於新北市政府市場處官方網站，民眾可隨時上網查詢。

(中時 )