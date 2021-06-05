因應新冠肺炎疫情，行政院宣布紓困4.0方案，發放農漁民生活補貼，其中，農民補貼為每人1萬元，漁民補貼則分為3萬元、1萬元兩種，符合資格者無須臨櫃申請，6月4日起陸續發放，直接入帳。

台中市政府農業局說明，中央紓困4.0方案中，農委會發放農漁民生活補貼，其中農民生活補貼為每人1萬元，已透過農民福利系統資料庫自動篩選出合格人員名單，並自6月4日起由農業金庫銀行陸續匯款到農民本人帳戶。

而系統中若未留有金融帳戶資料者，當事人則需以LINE、傳真或郵寄方式，將金融帳戶影本寄至農會辦理匯款。

農業局指出，這次農委會紓困發放對象包括農民健康保險或農民職業災害保險被保險人（基準日為今年4月30日在保中）、去年曾經申請有案者（參加中央農糧政策農民、青年農民及實際耕作者）、去年5月至今年4月30日止由農委會輔導參加農糧政策有案的農民及青年農民。

另外，農委會設有排富原則，如個人綜合所得達50萬元者及重複領取其他機關所定性質相同補貼、補助或津貼不予發放。

(中時 )