比特幣近期跌跌不休，外界認為跟馬斯克發言有關。（示意圖/達志影像/shutterstock）

特斯拉執行長馬斯克周四發推文，暗示與比特幣分手，再度引爆比特幣大屠殺，最低來到35807美元。周五（4日）在一場逾5萬人出席的比特幣會議上，華爾街分析師套和一票幣圈人士砲轟馬斯克，不爽他傷害比特幣的一連串舉動，包括暫停使用比特幣付款購車、發哏圖打壓比特幣等。

馬斯克周四在推特貼出1個心碎的表情符號，下方附照看似1對夫妻討論分手，並引用聯合公園熱門歌曲《In the End》的一段歌詞，似乎暗示和比特幣分道揚鑣，這張哏圖一曝光，比特幣價格再度跳水，盤中一度重挫3.6%，來到37809美元。而他前一天才發文，慶祝 Coinbase Pro 開放狗狗幣交易。

馬斯克對比特幣用過就丟的舉動，引發許多參與「比特幣 2021 會議」人士抨擊，更對他表示失望，包括華爾街分析師、比特幣鐵粉在會場上不斷飆罵馬斯克 (F-ck Elon！)。

「比特幣 2021 會議」6月3日起在邁阿密舉行三天，這場史上最大規模的加密貨幣盛事，吸引超過5萬人出席。

馬斯克發文經常撼動虛幣行情，5月初他認為挖礦太耗電，宣布停止接受比特幣購車，導致比特幣在短短幾周暴跌4成，然月底他又透露與北美挖礦商討論加密貨幣的可持續性，消息傳出，比特幣價格再度跌深反彈。

事實上，外界對比特幣多空看法分歧，大陸官媒批比特幣是龐氏騙局，直言加密貨幣因槓桿極高，為金融系統帶來風險；但對沖基金橋水創辦人達里歐擔憂即將到來的全球債務危機及通膨升溫，透露將持有一些比特幣。

(中時新聞網)