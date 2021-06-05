桃園市長鄭文燦5日直言，大家要有心理準備三級管制可能延長，學習適應生活中感受到的不便，「假設什麼都一樣就不叫三級管制！」，社會活動要降到1成，適應戴口罩、不聚會、沒聚餐的日子，「適應一個人靜靜的幸福！」

「三級管制確實有可能延長！」鄭文燦說，以各國的經驗，封城令延長很正常，台灣還沒到達封城令、也還沒到達居家令的程度，但是一定要做好心理準備，三級管制確實有可能延長。

鄭文燦說，因應三級警戒延長，市府已經做好準備，包括學校停課如果延長到暑假該做的調整，大部分的管制政策會延續，市府會根據這段時間管制的經驗，在6月14日以後進行防疫對策的微調，有的會提高、有的會微調。

鄭文燦說，有些管制政策大家可能已經習慣，有的還不太習慣，必須要學習適應生活中感受到的不便，「假設都一樣的話就不叫三級管制！」要把社會活動降到10％、20％，不諱言是生活上很大的調整、不便也是很正常，必須提高個人防護，適應戴口罩、不聚會、零聚餐的日子，適應一個人靜靜的幸福，呼籲大家要有三級管制延長的心理準備。

(中時 )