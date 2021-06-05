台中市石岡清潔隊發揮愛心，將平日下班之餘栽種收成後高麗菜捐贈給弱勢團體。（石岡區清潔隊提供／陳淑娥台中傳真）

疫情嚴峻，許多弱勢團體面臨物資斷炊窘境，台中市石岡清潔隊發揮愛心，將平日下班之餘栽種收成後高麗菜，捐贈給台中市老五老基金會與張秀菊社會福利慈善事業基金會等弱勢團體，讓基金會大呼超暖心。

台中市石岡區清潔隊資源回收場，總面積約有857坪，清潔隊員利用下班閒暇之餘，將60坪閒置空間加以利用，並取名「幸福農場」，栽種10多種蔬果，近日陸續收成，以高麗菜收成最好。

石岡區清潔隊長陳姿君指出，當初為改變一般人對資源回收場的刻板印象，積極尋求各種環境改造機會，經過隊員們集思廣益，決定栽種蔬果美化資源回收場，更將閒置空間取名為「幸福農場」。

農場內陸續栽種菜瓜、南瓜、茄子、高麗菜、地瓜葉、秋葵、長年菜、芭樂、冬瓜、木瓜、韭菜等蔬果，同時利用環保局自產的阿罩霧培養土作為農作物肥料，並以大甲溪河谷平原優質土壤孕育有機蔬果，最後將農作物回饋給地方弱勢團體，一舉數得。

環保局長陳宏益表示，隊員們在閒暇之餘栽種蔬果，將採收的農作物捐贈給弱勢團體，盡一己之力回饋社會，積極參與社會公益，在新冠肺炎疫情升溫的緊張氛圍下，也能感受到一絲温暖。

環保局表示，老五老基金會的陳麗欣董事長與張秀菊社會福利慈善事業基金會的董事長張良卿，皆紛紛讚許清潔隊的善行，更稱石岡清潔隊是「暖心清潔隊」。

(中時 )