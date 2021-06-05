大S喊斷10年婚「正在辦手續」！ 汪小菲回應：我不知情

大S與汪小菲今(5日)驚傳10年婚姻生變，大S證實已經著手在辦離婚手續，後續暫無回應，有媒體求證小S經紀人，對方表示沒有回應，而人在大陸的汪小菲，稍早接受陸媒專訪，竟表示：「我不知情」。

自稱「愛國的北京小炮兒」的汪小菲今凌晨在微博開炮，痛罵有人得新冠肺炎還飛到廈門，「我們抱著一顆真誠的心，被他們不斷的利用和污衊，這麼多年看過來了，實在忍不下去，按我北京人的話，歷史書裡一定記這一筆​​​​」，又透露：「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約了10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥，太低級了。這就是對比，這就是差距」。

聽聞大S要離婚，汪小菲回應不知情。 （圖／翻攝自新浪財經）

而汪小菲的言論隨即引來媒體轉發，甚至有網友指他失言，過去新聞爆出汪小菲常在第一時間刪文，這次卻未見他將文章刪除，可見端倪。而稍早求證大S經紀人，對方透露夫妻倆今早為了此事吵了一架，兩人互不相讓，汪小菲不願刪文，大S則對媒體表示準備離婚。

汪小菲今在微博開炮。（圖／翻攝自汪小菲微博）

其實汪小菲婚後疼妻、愛家的形象眾人皆知，過去他便砸了3.5億在台北開設飯店，還以太太為名取名為「S Hotel」，這兩年因新冠肺炎疫情影響，汪小菲常常大陸、台灣兩頭跑，更常分享自己的隔離日記，坦言超級想女兒，去年9月他更現身粉絲圈，說10月6日自己無法陪太太過生日，「但是領證那天11月16號，我一定陪她身邊，不讓你們失望。不就是隔離嗎？」並強調真的很想家，又加上一張女兒的可愛照片，如今傳出兩人吵翻，也讓外界十分驚訝。

汪小菲承諾粉絲會多陪太太。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

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(中時新聞網)