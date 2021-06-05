日本捐贈台灣124萬劑疫苗，為面臨疫情嚴峻，疫苗不足的台灣伸出援手，台中市長盧秀燕5日在視察惠文高中快打站受訪時表示，「感謝再感謝！」

盧秀燕說，謝謝國際善心捐贈疫苗，除了藉此機會表示感謝，也希望中央盡快配發給地方施打，提供全民接種。

(中時 )