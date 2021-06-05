日本贈台灣124萬劑疫苗 盧秀燕：感謝再感謝 12:572021/06/05 中時 盧金足 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本捐贈台灣124萬劑疫苗，台中市長盧秀燕5日在視察惠文高中快打站受訪時表示，「感謝再感謝！」（台中市府提供／盧金足台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本捐贈台灣124萬劑疫苗，為面臨疫情嚴峻，疫苗不足的台灣伸出援手，台中市長盧秀燕5日在視察惠文高中快打站受訪時表示，「感謝再感謝！」 盧秀燕說，謝謝國際善心捐贈疫苗，除了藉此機會表示感謝，也希望中央盡快配發給地方施打，提供全民接種。 感謝日本援贈疫苗 謝忻曝媽媽瘋狂舉動「飛東京機票訂好了」 日本贈送台灣疫苗陳時中粉紅色的「感謝」 沈富雄脫口一句 (中時 ) #感謝 #台灣 #盧秀燕 #12 #4萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際佛光會感謝總統肯定捐贈疫苗 佛光會：會一本初衷 12:592021/06/05 生活 日本贈疫苗網大讚「台日友好」愛紗曝內心話：想對台灣報恩 11:352021/06/05 娛樂 總統籲大家靜心等待 日僑優先接種 日本疫苗及時雨 大規模施打將啟動 04:102021/06/05 焦點要聞 美直送韓101萬劑 台灣還不知分多少 04:102021/06/05 焦點要聞 陳念初》駐德代表酸言凸顯角色認知問題 09:092021/06/05 政治 台中107處市場大清消 籲民眾分流安心採購 10:022021/06/05 生活 影／ 總統府前怒喊「我要疫苗」鄭麗文4字總結民進黨執政 09:092021/06/05 政治 國安高層稱日疫苗來台「十日寧靜作戰」 宅神忍不住警告一句 09:292021/06/05 政治 日贈AZ疫苗綠營搶功 民眾黨發言人批：執政黨想為這件事轉移風向 12:022021/06/05 政治 最高機密 十日寧靜作戰 蔡政府總動員 04:102021/06/05 焦點要聞 台灣接種率 連柬埔寨、緬甸都不如 04:102021/06/05 焦點要聞 生活熱門新聞 直播》呼籲無效？菜市場擠滿人 陳時中最新說明 - 生活 暴雨刷北部 他上石門水庫集水區看到這幕 桃園人嗨翻：沒這麼爽過 - 生活 雷雨大進補千萬噸！翡翠水庫最新蓄水量曝光 數字太驚人 - 生活 國產三期可「雙北」先做？柯P回應了 - 生活 照服員打麻將也確診了 彰化榮民之家501位住民和員工全面篩檢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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