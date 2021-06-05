企業家林良智、訊連玩美教育基金會及葡眾企業小堡家族為保護消防人員於執行防疫救護勤務之安全，特別贈與第一線消防人員防毒面具。（第四大隊提供）

企業家林良智、訊連玩美教育基金會及葡眾企業小堡家族為保護消防人員於執行防疫救護勤務之安全，特別贈與第一線消防人員防毒面具。（第四大隊提供）

企業家林良智、訊連玩美教育基金會及葡眾企業小堡家族為保護消防人員於執行防疫救護勤務之安全，特別贈與第一線消防人員防毒面具。（第四大隊提供）

全國疫情升溫，消防救災人員在執行緊急救護工作也面臨極大的風險與挑戰，尤其新北市確診案例為全國之冠；企業家林良智、訊連玩美教育基金會及葡眾企業小堡家族為保護消防人員於執行防疫救護勤務之安全，特別贈與第一線消防人員防毒面具，希望第一線消防人員在疫情期間執行各項救護任務時，能夠安全又舒適。

研究顯示，在配戴N95口罩工作 4 小時後會有呼吸速率上升和呼吸困難等症狀，加上消防人員需要搬運患者，經常會有上氣不接下氣的情況產生，且經常下意識的將N95面罩脫除喘氣，很容易造成安全漏洞。有了防護全面罩的保護，可以降低感染的風險，執行緊急救護工作不會因為流汗、下雨而降低保護力，防護全面罩更可以確保消防人員在執行防疫勤務中，防止病毒侵入呼吸道，能安全的將確診患者送至醫療院所或防疫所。

新北市政府消防局第四救災救護大隊高宗祺大隊長表示，衷心感謝善心企業捐贈防毒面具，願意以服務鄉梓、仁慈為懷的精神，為防疫安全強化設備，民間與政府機關資源雙雙挹注，讓身處防疫工作勤務同仁備感窩心與安心，未來將更能無後顧之憂的執行各項防疫勤務工作。

(中時 )