全球新冠疫情嚴峻，印度更是重災區，龐大的確診與死亡人數，也鬧出不少烏龍事件。印度有一名老婦日前確診住院，3天後丈夫在護理師的告知下，得知妻子已過世，讓他非常傷心，並於同天將屍體火化，沒想到2周後妻子竟現身，才知道她根本沒死，還氣家人為何沒去醫院接她回家。

根據《今日印度》報導，住在安得拉邦(Andhra Pradesh)的75歲婦人吉里賈瑪(Muthyala Girijamma)，在5月12日確診新冠肺炎後，便住進維傑亞瓦達綜合醫院治療，沒想到3天後，吉里賈瑪的家人就接到噩耗，指婦人已不治身亡，需家人前往醫院領回遺體。

吉里賈瑪的姪子表示，當時遺體被放入屍袋內，且因社交距離規定，他們只能在遠處觀看，確認是吉里賈瑪後就將遺體領回家，眾人也擔心染疫，所以並未將屍袋打開確認，便在同一天將遺體火化，並開始著手葬禮儀式，全家都陷入悲傷的情緒。

豈料吉里賈瑪去世2周後，竟在6月2日突然返家，且身體狀況非常好，讓全家人都非常驚訝，而吉里賈瑪完全不知道自己已被判死亡，更氣憤的向家人說，「為何我出院都沒人來接我，讓我只能搭車回來」，吉里賈瑪的丈夫加達亞（Muthyala Gaddayya）才驚覺，妻子根本沒有死，而他們還火化了別人的遺體，目前尚不清楚對方身分，對於醫院的疏忽感到非常氣憤，認為可能是醫院搞錯病人身份。

(中時新聞網)