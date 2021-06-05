北市北投溪被漂白成「牛奶溫泉」，北市環保局追查，發現是「泳勝清潔社」，未妥善處理溫泉底泥與汙水，將依《水汙染防治法》對業者開罰。（北市環保局提供／張穎齊台北傳真）

北市北投溪突然出現乳白色液體，溪水瞬間被漂白成「牛奶溫泉」，北市環保局追查，發現是「泳勝清潔社」，在幽雅路旁的一處集合住宅內，清洗大樓的溫泉儲槽時，未妥善處理溫泉底泥與汙水，致儲槽內底泥排入北投溪，因此將依《水汙染防治法》對業者開罰，可處3萬至300萬元罰鍰。

環保局表示，民眾日前反映北投溪被汙染，溪面呈現乳白色澤，汙染範圍達100公尺，稽查人員發現是沉澱的溫泉底泥，連日循線查訪10多家溫泉業者及溫泉集合住宅，5月26日終於查獲當晚是「泳勝清潔社」所為。

環保局指出，業者在幽雅路旁一處集合住宅，清洗棟大樓的溫泉儲槽時，未妥善處理溫泉底泥與汙水，導致儲槽內底泥排出，流入到北投溪，汙染水體，因此依《水汙染防治法》開罰告發清潔業者。

環保局提醒，溫泉業者、溫泉宅及清潔業者在清洗溫泉儲槽時，必須先將底泥抽出並妥善處理，避免底泥直接流入河川汙染水體，如未能有效防治及處理致使廢汙水排入河川，經查獲後，將依違反《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定逕予告發，可處3萬至300萬元罰鍰。

(中時 )