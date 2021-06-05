大陸央視新聞用戶端5日報導，截至6月3日，大陸累計報告接種新冠病毒疫苗為7.23億劑次，預估月底將突破10億劑次。科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東透露，大陸已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍，擴大到3歲以上，顯示大陸3至18歲民眾皆可以接種疫苗。

尹衛東表示，科興中維進入世衛組織緊急使用清單，是獲得的第47個緊急使用，在此之前科興已經在大陸之外的46個國家獲得了緊急使用。這意味著能夠符合更多國家的生產品質標準，同時也能為更多國家提供疫苗。

有很多國家自身不具備疫苗審評的基礎和條件，所以會接受世衛組織的認證，就可以進行採購；還有一點更重要的就是一些國際組織，比如COVAX全球新冠疫苗計畫，通過這樣的論證來進行採購，對於科興來講，意味著向更多國家更大範圍的提供疫苗。

尹衛東稱，在設計疫苗產能的時候，已經考慮到大陸的需要和全球需要，目前科興中維的設計產能是年產20億。但是根據今年上半年的情況看，產能已經超過了設計產能。現在已向全球提供了超過6億多劑的疫苗，也就是說已經具備了向世衛組織和更多國家提供疫苗的品質標準和產量準備和產能的更進一步提升的條件。

國家已經批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上。尹衛東表示，科興中維有一個未成年人人群的臨床研究，在今年初啟動，目前已完成一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3歲-17歲）接種疫苗之後，它的安全性是良好的，和18歲的成人組是一樣的安全。同時，抗體水準也和成年人是一樣的。

安全有效性的資料，已經報到聯防聯控機制和國家藥監局，提出疫苗緊急使用申請，現在已批准科興新冠疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到3歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據大陸現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

尹衛東表示，在三期臨床研究時，已經涉及到了60歲以上的老人組，但是科興疫苗在真實世界應用的時候，特別是在智利、巴西、土耳其這些疫情較為嚴重的國家，他們的免疫策略是從高年齡，從100歲開始接種的，所以現在已經取得了大規模真實世界的資料。目前在智利、巴西取得的這些資料，其實主要構成是老年人的，已經充分地表明老年人接種疫苗之後，不但安全性非常可靠，而且保護效果也是非常好的。

尹衛東說，加速疫苗接種有四點因素：疫苗的安全性，疫苗效果、疫苗供應的數量、政府與醫護非常有效地加班滿足公眾意願。大陸大規模接種疫苗，預計6月底將超過5.6億人，也就是能夠超過10億劑次的接種。

(中時 )