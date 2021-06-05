台中市再獲配5000劑新冠肺炎疫苗，優先分配給長照及養護機構人員施打。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市獲5000劑疫苗供長照人員接種，台中市長盧秀燕表示，今日全數打完。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市再獲配5000劑新冠肺炎疫苗，優先分配給長照及養護機構人員施打，市長盧秀燕5日前往惠文高中快打站視察，感謝第一線人員遵守防疫原則，市府將持續籌備足量疫苗，讓長照及養護機構住民也能獲得接種，提升保護力。

台中市日前獲中央配發的2.7萬劑新冠肺炎疫苗，4日已全數施打完畢，接著再獲配5000劑疫苗，優先分配給長照及養護機構人員，在先啟用的5處「疫苗快打站」同步開打，截至5日中午，施打率超出50％，預計今日全數打完。

盧秀燕指出，因北部出現長照機構群聚感染情形，台中市新一批獲配的5000劑疫苗優先分配給相關照護人員，目前台中市長照及養護機構防疫情形相對穩定，感謝機構照護人員努力落實防疫措施，現場施打秩序良好，照護人員施打疫苗後，不僅保護自己，也避免為住民帶來感染風險。

民政局指出，台中市秉持「點多施打快」原則，已規畫66處快打站，除了已啟用的5站，其餘快打站後續由當地民政、衛生、警察、環保、教育等單位混合編組而成，每站均設有指揮官，加上醫療院所量能，待疫苗來了之後，總計一天至少能施打3萬人、一周預估可達20萬人，以最快速度建立防疫網。

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(中時 )