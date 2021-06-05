副總統賴清德今在臉書表示，面對疫情衝擊，紓困刻不容緩，全國三級警戒已進入第三週，感謝國人體諒，嚴守防疫規範，減少出門、群聚，和政府一起齊心抗疫。

他說，為了降低弱勢民眾、自營業者所受到的衝擊，行政院推出「紓困4.0」方案，這波紓困範圍更大、 強度更強，紓困人數也從去年的400萬人次，擴大到730萬人次。

他指出，此波紓困分為個人紓困 、事業紓困、紓困貸款等類。去年有申請、今年仍合乎資格者的民眾，紓困金已經在6月4日開始發放。若還沒申請的民眾，也請注意時程。

6/7（一）起：紓困入口網站上線，受理新增個人紓困、事業紓困、事業紓困貸款申請，並將會啟動「線上申請」和「郵寄申請」流程。

6/15（二）起：發放孩童家庭防疫補貼，以及受理勞工紓困貸款。

他強調，提醒大家，此次紓困方案全面改採線上申請或郵寄申請，如果家中長輩在申請時發生困難，請多多給予協助。另外，若申請過程有任何疑問、或想了解自己是否符合紓困資格，都可以撥打1988紓困專線 詢問。

他表示，疫情挑戰仍十分艱鉅，這個週末無法鬆懈，請大家繼續依照防疫指揮中心的指引，減少出門足跡。只要做好自身防護，就能減輕第一線防疫人員的負擔。

(中時 )