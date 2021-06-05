疫情持續發燒，三級警戒面臨延長挑戰，4日深夜桃園市一名80歲老翁出門竟未配戴口罩，又因颱風降下的即時大雨，全身溼透，所幸巡邏經過的員警發現老翁，即時遞上全新口罩，助其返家，避免憾事發生。

平鎮警分局表示，80歲的葉姓老翁家住平鎮區獅子林，因有失智纏身，4日深夜趁著家人不注意獨自外出至800公尺遠的金陵路口，且未配戴口罩，員警巡邏時發現老翁竟不顧強風豪雨蹲坐巷口，即時上前關切並遞上口罩，助其返家。

警方表示，老翁面對員警的詢問，眼神呆滯茫然且語焉不詳，最後只好使用臉部辨識系統才順利查出老翁身分，並得知老翁就住在附近，便撐傘協助老翁步行返家。

老翁返家時，員警發現家人早已站在門外四處張望，而看到老翁平安返家的家人也頻頻向警方道謝並表示，沒想到老父親會趁著家人不注意獨自外出，發現時全家都出門尋找老翁的下落，強調還好這次有警方的協助，否則後果不堪設想。

(中時 )