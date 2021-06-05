大S喊斷10年婚「正在辦手續」！ 汪小菲回應：我不知情

大Ｓ今（5）被爆與丈夫汪小菲離婚，更傳出兩人已經在辦理離婚手續，十年婚姻似乎將劃下句點，如今傳出引爆夫妻倆離婚的導火線，竟是汪小菲在微博的貼文，由於內容恐會激怒兩岸情緒，才讓大S氣到撂下要離婚的狠話。

汪小菲一早怒氣沖沖在微博發文，只見內容寫道：「這是我隔離三次回大陸的景象，內需一切繁榮，我們已經開業簽約10家店。而我的家人在台北根本打不到疫苗。太無恥了，太低級了，這就是對比，這就是差距」，似乎宣洩不滿台灣缺乏疫苗一事，接著還向台北員工喊話：「在台北的酒店同事你們辛苦了，幹不下去的話，在大陸有幾十家店等你們來做店經理，工資翻倍。」此外更發文怒罵確診的台灣人，指出他們跑去廈門的行為是漢奸，字句可以看出其不滿情緒。

汪小菲今在微博開炮，傳引發大Ｓ不滿。（圖／汪小菲微博）

由於汪小菲兩篇貼文都極度容易挑動兩岸敏感神經，傳出老婆大S看了相當氣憤，認為此時處於敏感時機，稍不注意言論容易引爆兩岸人民怒火，為此和汪小菲在電話中吵了一架，稍早求證大S經紀人，對方透露兩人因為對此事互不相讓，加上汪小菲不願刪文，才讓大S對媒體表示準備離婚，但也強調：「哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」

對於大S與汪小菲今天驚傳10年婚姻生變，有媒體求證小S經紀人，對方表示：「不回應喔！謝謝」，至於人在大陸的汪小菲，稍早接受陸媒專訪，則表示：「我不知情」。

(中時新聞網)