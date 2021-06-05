天使「二刀流」投手大谷翔平在5日登板，對戰水手繳出6局失2分的好投，飆出本季最高的10K，率隊以3-2擊敗水手，摘下本季第2場勝投。最特別的是大谷6局只用了76球，沒有任何四壞保送，被敲4支安打，這是他大聯盟生涯首度登板先發沒有投出四壞球，可見控球狀況頗佳，目前自責分率2.76亦是全隊最佳。

天使隊投手大谷翔平繳出單場10次三振，沒有四壞球保送。（MLB臉書）

大谷開場就被水手克勞佛(J.P. Crawford)轟了首打席全壘打，令人擔心他慢熱的情況又要復發。沒想到大谷接著連續三振3位打者結束首局，而且全數是使用最難控制的指叉球，3位打者全數是揮棒落空！

水手第3局靠著川梅爾(Taylor Trammell)的二壘打與兩支犧牲打強迫送回1分，但大谷仍控制著戰局，3局下又有隊友厄普頓(Justin Upton)的兩分彈追平比分，穩住大谷的心情。

第4局大谷一出局被佔上二壘，同時是精彩的一局，他頂著壓力跟弗羅利(Jake Fraley)對峙到兩好三壞，以往這個時候差不多要保送了，大谷以一顆時速79.7英里（約128.3公里）的滑球突襲成功，讓弗羅利站著吞下三振。最後他再以指叉球K掉另一人解除警報。

此戰大谷不倚仗球速，大量使用時速80多英里的滑球與指叉球，還有時速不滿70英里（約112.7公里）的曲球。由於控球穩定，反而比快速球效果更好。大谷自己還擔任第2棒打擊，但兩打數掛零，有1次四壞保送上壘。天使4局下以羅哈斯(Jose Rojas)的陽春全壘打取得致勝分。

(中時新聞網)