本土疫情嚴峻，曾任台大醫院護理師的民眾黨立委蔡壁如也站上第一線，多日到台北市和平醫院，在篩檢站幫忙引導病患，今(5日)更在臉書透露前線實況，有名快篩陽性司機被送進加護病房，但女兒被規定居家隔離，在電話那頭不斷啜泣，讓蔡壁如也不知所措，看見民眾家庭因疫情而破碎，她忍不住轟「我看不到總統蔡英文的道歉、看不到指揮官陳時中的道歉，沒有一句話」。

蔡壁如5日在臉書寫下，上周在篩檢站一位快篩陽性的司機，送到醫院住院一天後，被送進加護病房，里長打電話給她表示司機女兒需要協助，其女兒在電話那頭說，父親病危，自己卻被規定居家隔離，到底可不可以去醫院探視父親，接著啜泣聲淹沒了電話聲，這也讓她瞬間不知所措。

疫情發展至4日止，累計死亡人數達187人，蔡壁如表示，187個家庭因此破碎，疫情持續嚴峻，多少個家庭暗夜悲歌？多少人徬惶無助？這是令人痛心的數據，是可恥的不公平現象，「但我看不到總統蔡英文的道歉、看不到指揮官的道歉，沒有一句話！連一句話都沒有！」

蔡壁如直言，「倒是在高端股價重挫時，總統出面了，開記者會澄清沒有政務人員涉案，只看到政府在高端疫苗二期試驗還沒有解盲，就急著簽約採購」；她說，自己來自醫療界，對於台灣的生技具有相當的信心，並且感到驕傲，但這次國產疫苗事件，她認為如果金管會要查，就請查真的，不要讓任何『貓膩』存在其中，也會持續關注此案。

(中時新聞網)