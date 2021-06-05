中國駐加拿大使館官方網站5日消息，中國駐加拿大使館發言人當地時間4日就加個別組織「誣稱」中方實施所謂「干涉活動」發表談話，指中國從來不會、也沒有必要對他國搞什麼「干涉」、「滲透」，這不是中國的行事方式和文化基因。

使館發言人說，日前，加拿大個別組織向加眾議院加中關係特別委員會提交報告，誣稱中方「通過代理人和前線組織恐嚇、招募華裔及加政、學、商界人員」，「通過民間團體散布針對維吾爾人、西藏人、台灣人、香港民主人士和中國大陸異見人士的虛假資訊」等。報告並對中加高校合作進行抹黑和攻擊。上述言論純屬無稽之談且別有用心。中方對此堅決反對。

使館指出，中方一貫奉行獨立自主的和平外交政策，堅持在相互尊重、互不干涉內政等原則基礎上發展同各國的友好合作關係。中國從來不會、也沒有必要對他國搞什麼「干涉」、「滲透」，這不是中國的行事方式和文化基因。

與此相反，正是一些美西方國家長期在全球從事脅迫、竊密、滲透等行為，國際社會對此都看得很清楚。據媒體日前再次披露，美國國家安全部門甚至對德國等盟國領導人進行監聽。

使館稱，中方多次強調，中加交流合作的本質是互利共贏。但一段時間以來，所謂「中國威脅論」在加國內沉渣泛起，一些人熱衷於拿「國家安全」說事，試圖通過抹黑攻擊中國來煽動反華情緒、博取眼球，進一步毒化中加關係氛圍，已經到了無所不用其極的地步。

敦促這些人摒棄冷戰思維和意識形態偏見，正確、客觀看待中國發展和中加關係，停止把中加正常交流合作政治化、汙名化的行徑，不要在錯誤的道路上越走越遠。

(中時 )