大S喊斷10年婚「正在辦手續」！ 汪小菲回應：我不知情

汪小菲、大S於2010年相識不到3個月就領證結婚，隔年兩人在海南島舉行婚禮，育有一女一子的兩人原本生活幸福，還一同上實境秀放閃。未料因今(5日)凌晨汪小菲在微博開砲，讓大S說重話揚言已準備離婚，今中午，汪小菲態度大改，低頭認錯表示因為擔心家人說了難聽的話，「疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」

汪小菲和大S2018年上實境節目《幸福三重奏》放閃，大S發表獨門馭夫招數，直言「吃蝦一定要是男人幫你剝」，引來網友熱烈討論，汪小菲當時不忍愛妻被罵，力挺說：「她老公願意給她剝蝦怎麼了，生了倆健康的寶貝，走了一趟鬼門關還不能讓老公剝蝦啦？」

汪小菲發文低頭認錯。（圖／翻攝自汪小菲微博）

汪小菲當時更火力全開，反酸網友：「有些留言的朋友，公婆你也得照顧，家務活還得自己做，連讓老公剝個蝦皮都不敢奢望，那我勸你好好審視一下自己的婚姻，如果還沒結婚的，最起碼找個尊重自己的老公吧。我老婆也夠逗的，這事兒還回覆。」言談中充滿對大S的尊重和愛護，未料近日因疫情緊繃，台灣深陷疫苗問題，汪小菲一席話卻徹底惹火大S。

汪小菲和大S育有一女一子。（圖／翻攝自大S微博）

近來，汪小菲為了工作常兩岸跑，也常在隔離期中發文想念老婆和孩子，今凌晨他看不過去，直嗆目前大陸一片繁榮，但他在台北的家人卻打不到疫苗，「太無恥，太低級了。這就是對比」。婚變傳聞爆發後，今稍早，汪小菲再發文解釋：「因為實在擔心家人，昨天說了一些不好的話。疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能健康平安。」網友則回應：「所以你是被單方面宣布離婚了？」、「我懂了，大S不想帶孩子來北京」、「你少說話吧，你老婆是明星，你一言一行都會被放大，而且你老婆家人都在台灣生活呢」、「希望你倆沒事了」。

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(中時新聞網)