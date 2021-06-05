由美國援助的101萬人份嬌生疫苗今天凌晨運抵韓國，規劃在10至20日間為30歲以上國防及外交人員施打。韓國衛生當局預估，包括AZ及輝瑞疫苗首劑接種者在內，上半年接種率可望超過25%。

韓聯社報導，由美國提供的嬌生疫苗今天凌晨零時40分左右由韓國軍機運抵韓國。這批疫苗1日起已開放30歲以上預備役、民防隊員及國防與外交相關人員共370萬人預約接種，其中約89萬人預約成功。

美國總統拜登（Joe Biden）5月在美韓峰會承諾向韓國提供55萬人份嬌生疫苗，最後增至101萬人份，剩餘疫苗規劃提供出國洽公人員及醫療較為落後的島嶼地區居民接種。

韓國疾病管理廳長鄭銀敬4日於例行記者會表示，依目前預約接種狀況，嬌生加上AZ、輝瑞等目前已在韓國境內使用的疫苗首劑接種人數，今年上半年接種率可望超過總人口的25%。AZ、輝瑞疫苗都必須施打2劑，嬌生疫苗僅需施打一劑即可完成接種。

截至今天凌晨零時，韓國境內累計745萬5726人施打首劑疫苗，人口占比14.5%，其中227萬7137人完成2劑接種，人口占比4.4%。

韓國疫情仍有擴散跡象，4日新增744例，累計14萬3596例確診，1971例病歿。社區感染案例以首都圈首爾市及京畿道為最大宗，分別新增200多例，日前上調社交距離規範至第2階段的濟州道及大邱市則分別新增22例及41例。

(中央社)