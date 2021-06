本屆入圍金曲歌王歌后合唱為抗疫打氣。(台視提供)

台灣疫情持續嚴峻,原訂本月26日盛大舉行的金曲獎頒獎典禮因此延期,為了替第一線辛苦的警醫護人員以及全民抗疫打氣,本屆入圍金曲獎華語男、女歌手獎的11位入圍者,包括田馥甄、吳青峰、李泉、林俊傑、韋禮安、孫盛希、蛋堡杜振熙、萬芳、瘦子E.SO、譚維維及蘇慧倫,一同獻聲改編〈手牽手〉,傳遞正能量致敬前線勇士,呼籲在此艱辛非常時刻,「大家團結一心,抗疫一定會成功的」。

本屆金曲獎總顧問陳鎮川稍早在社群發文感謝各位準歌王歌后全力幫忙,尤其林俊傑(JJ)義氣支持:「在家工作、在家完成,謝謝JJ義氣支持!謝謝準歌王歌后們隔空錄製,讓金曲獎不算完全遲到,不能牽手的此刻,相信牽手的明天,防疫加油!希望永遠不會再需要翻唱這首歌了。」

2021 手牽手大合唱 用音樂加油!

陳鎮川曾歷經2003年SARS風暴,此次合作前他先聯絡當年共同參與製作抗疫名曲〈手牽手〉的王力宏及陶喆,希望重製歌曲,兩人都非常贊同且支持,隨後再邀請在台生活多年的金曲歌王林俊傑擔綱製作重新編曲;陳鎮川今表示,決定翻歌曲後立刻找了「超級厲害的JJ製作」,當天中午跟他聯絡,不到2小時他就答應,編曲花了大概二天完成,「JJ把段落分好,開始跟每個歌手聯絡,大家各自在家裡錄好再傳給JJ,JJ再將每個人成品的音質、音量調整成一致,非常辛苦」。

由於歌手們都在自家錄製歌唱,林俊傑認為要將大家聲音和諧融合真不簡單:「因錄音設備和環境沒辦法做到一致,要用很和諧的方式整合在一起是很困難。」但無論過程如何艱辛,懷抱關愛積極投入的製作人和歌手們都使命達成,林俊傑表示:「這疫情全世界都被影響,希望這次合作可以提醒大家互相包容、齊心合作,一起努力面對,一起渡過難關,加油!」其他歌手們也深覺能共同抗疫十分有意義。吳青峰喊話:「在心裡牽手,我們要共同對抗的是病毒,不是彼此。」韋禮安充滿信心:「一切都會過去的!大家一起加油!」李泉越洋表達:「共一份苦難肆虐人間,同一段音符呵護你我。我們共同渡過!」

田馥甄也呼籲歌迷:「我們都要好好照顧自己,期待下次相見唱歌給你聽。」孫盛希樂觀以對:「一起熬過這些時間,Dont panic, Everything will be alright。」譚維維暖心傳達:「春又暖花枝,希望疫情盡快過去,希望大家平安、喜樂!」蘇慧倫期望大眾:「將心中的信念化成愛的力量,我們同心一起渡過。」。蛋堡杜振熙希望大家:「多些關懷,少點責怪。」瘦子E.SO呼應情勢:「疫情期間不要手牽手,如果一定要,記得要洗手消毒,加油!我們一起渡過難關。」萬芳為大家祈福:「心安,平安!」。

