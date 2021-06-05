屏東泰國蝦因疫情嚴重滯銷，立委周春米自錄影片，為產業促銷。(周春米提供)

由於疫情警戒升級，導致屏東養殖的泰國蝦於餐廳、釣蝦場等銷售通路受影響，立委周春米第一時間向農委會和交通部，反應銷售通路受限、景氣嚴重衰退，以及業者反應的運送設備及外送爆量等物流問題，要求農委會和交通部盡速協助解決，自己也推出「防疫新煮意、酸醋泰國蝦」的料理影片，希望推升買氣。

周春米表示，原本泰國蝦最熱銷的通路是餐廳和釣蝦場，但由於防疫警戒升級至今已經3個禮拜，餐廳僅限外帶、釣蝦場配合停業的影響，讓屏東泰國蝦業者只能「忘蝦興嘆」。且泰國蝦重視低溫、新鮮的特性，原本因疫情就爆量的物流服務，更無法負擔運送。

周春米指出，雖然部分泰國蝦業者在疫情期間，透過網路直播、拍賣，但猶如杯水車薪，因此在防疫期間，周春米特地在家錄製「酸醋泰國蝦」的特色料理影片，宣導居家防疫生活同時，也號召大家多多訂購屏東產地新鮮直送的泰國蝦。

(中時 )