因應疫情，今年紓困4.0自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼發放方式大變革，台南市長黃偉哲要求市府團隊從速從簡作業，紓困申辦方式變更為即時入帳及線上申請，去年曾領取者，6月4日撥款首日一大清早就直接現金入帳，台南市民眾直呼撥款效率快「足感心」，解決勞工燃眉之急。

勞工局長王鑫基表示，撥款首日一大清早許多勞工互動回應「這次撥款這麼快，已經入帳了」。另去年未曾領取者，今年新增對象亦簡化審查流程，申請者只要在6月7日至7月5日期間至勞保局e化服務系統，完成線上登錄即可快速撥款。

勞工局表示，這次紓困不僅撥款速度超快，紓困範圍也擴大，除自營業者、無一定雇主者投保薪資在新台幣2萬4000元以下，補助3萬；投保薪資在2萬4000元以上自營業者、無一定雇主者，也納入紓困對象，補助1萬，受益人數大幅增加，對紓困民眾是一大福音。

王鑫基表示，勞工局局網也提供自營作業者及無一定雇主勞工生活補貼「線上登錄操作說明」影片，以供市民朋友提早上網操作練習。

勞工局表示，申請勞工生活補貼之之對象及資格條件，需具中華民國國籍並符合下列4項條件：1.由職業工會參加勞工保險。2、2021年4月30日已參加勞工保險。3、2019年個人各類所得總額未達新台幣40萬8000元。4、未領取交通部、文化部或其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼。

(中時 )