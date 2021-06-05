本土疫情居高不下，三級警戒未解除，民進黨政府採購疫苗政策充滿政治性，缺乏疫苗情況仍十分嚴峻，如今全台幾乎處於「軟封城狀態」，學者專家不只擔憂國人健康，更憂心民生經濟發展。圖為空無一人的萬華街景。(鄧博仁攝)

本土疫情居高不下，三級警戒未解除，如今全台幾乎處於「軟封城狀態」，民進黨政府防疫政策疲軟，且充滿政治算計，導致國人生活大受影響。(鄧博仁攝)

本土疫情居高不下，中央與各地方政府都呼籲民眾不要出門，中研院院士陳培哲表示，如今病毒已深入人群，並且3成確診病患為無症狀，單靠居家隔離，根本不可能阻斷傳染，最好的辦法是在像是快篩陽性的感染初期階段，即症狀剛出現時，便對 高風險族群提供有效的新冠單株抗體治療，住院率甚至死亡率可減少5到6成。

本土疫情已淪社區感染，確診病患必定越來越多，陳培哲提到， 約10分之1確診者會惡化為重症，需要住院甚至加護病房照護，勢必造成醫院沉重的負擔。而壓垮醫療體系。

陳培哲指出，這些轉為重症病人多為高風險族群，如65歲以上長者，當中不少人更是糖尿病、心臟或腎臟病患者，因此治療這類族群的最好辦法，就是在像是快篩陽性的感染初期階段，即症狀剛出現時，便對 其提供有效的新冠單株抗體治療。

陳培哲提到，美國食藥署（FDA）從去年年底已核准3家製藥公司，分別是Regeneron、Eli Lily與GSK，研發新冠單株抗體藥品的EUA，其臨床試驗都證實，對高風險族群及早給予一劑單株抗體，住院率甚至死亡率可減少5到6成 。

陳培哲並指出，前美國總統川普去年確診時，所接受的便是來自美國Regeneron藥廠研發的REGN-COV2單株抗體療法，因此在今年年初他便向指揮中心建議，我國可從美國引進相關單株抗體療法，可惜指揮中心並未理睬，未能備藥，而減少傷亡。

「指揮中心最近才打算要買，希望要盡快買進來」，陳培哲呼籲中央，必須立刻使用單株抗體療法，才能有效減少住院率與死亡率，拯救生命，並且減少醫療院所的負擔。

至於三級警戒未解除，全台幾乎處於「軟封城狀態」，國人天天被關在家中，對此陳培哲十分憂心並說：「確診一多的時候，就關在家裡，數字少一點就放鬆，確診又高起來」，因此唯一解決之道，還是施打疫苗，以美國為例，疫苗注射前每天病例30萬人，到現階段已下降到每日確診1到2萬人左右，各州逐漸解封，經濟復甦，便是最好的例證，「台灣如果能有足夠的疫苗好好打，3到6個月就解決了。」

論及鴻海創辦人郭台銘與佛光山分別購買BNT與嬌生疫苗，陳培哲認為，就是為幫忙解決疫苗荒，民眾非常感激，翹首期盼，但始終遭受政治力阻擾。

陳培哲直說，民間與慈善團體甚至地方政府擁有的國際資源，一定比不上政府，但政府明顯力有未逮，大家來幫忙，不懂為什麼阻擾，我很難理解」，顯示政府與人民不是合作的夥伴，反而是對立的關係，「政府的首要責任是讓人民免於恐懼（疫情），免於匱乏（疫苗），相較新加坡、南韓政府，已經把疫苗超額備好，台灣政府明顯失職！」

憂心民間採購疫苗不易，每逢民間單位與地方政府提出自行購買疫苗的需求，便被中央以法條阻擾，「民之所欲，不在我心，這是很不幸的現象」，陳培哲因此呼籲在野黨，在立法院推動「新冠肺炎疫苗緊急輸入辦法」，如此便可跳脫國內既有法規對疫苗採購限制，並邀請醫師公會、藥師公會等專業組織協助把關，在符合COVAX核准使用疫苗原則，即在最低規範下，便能引進使用海外安全合格的疫苗，社會大眾一起努力，終結這個百年大疫。

(旺報 )