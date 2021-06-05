曾任新北市某中學家長會長的阿雄（化名），與一名已婚女老師小雯（化名）發生婚外情，女老師的丈夫阿明（化名）在妻子車上安裝竊聽器，錄到小王與妻子互稱「寶貝」、「快出來了」等語，氣得訴請離婚；阿雄的妻子後來也查察有異，在住家安裝監視器，拍到小雯與先生的性愛過程，怒對丈夫與小雯提告通姦，沒想到2人卻打官司期間仍頻頻出遊，氣得正宫二度提告，法院審理後，判小三須賠償20萬元。

據了解，阿雄是新北市某中學家長會長，小雯是家長會女成員，二人因為多次開會產生情愫，進而發展出婚外情。2013年，小雯的女丈夫發覺妻子有異，便在妻子的車上裝竊聽器，果然錄二人疑似在泰山某停車場「車震」，還互稱「寶貝」與鹹訊對話「蜜汁」、「快出來了」等語，一氣之下協議離婚。

阿雄的妻子後來也察覺老公偷吃，在住家安裝監視器，果然拍到老公與小三同進同出，甚至還拍到二人全程性愛畫面與對話「都是妳，快硬起來了，想妳」，氣得提出告訴，但因為已超過時效，而被判敗訴，正宮最後忍無可忍，提出離婚訴訟。不料阿雄與小雯在離婚訴訟期間頻頻出遊，2020年12月1日還共赴汽車旅館，正宮知道後憤而再對小雯提出告訴，求償200萬元。

小雯在法院審理時坦承與阿雄到摩鐵開房間，但辯稱二人只是在裡面談事情，沒想到被正宮跟蹤，根本是小題大作，請求免賠。

法官審理後認為，小雯坦承與阿雄開房間，正宮還有2人一同出遊的親密照，認定2人個係已逾越一般男女正常交往份際，最終判小雯需賠償正宮20萬元。

(中時新聞網)