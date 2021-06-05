雲林縣府自3月以來接獲3批AZ疫苗4500劑、3500劑、4700劑，總計1萬2700劑，到3日為止已施打11萬465劑率，施打率91％，占總人口2％。接種比率最多的是第一類事人員65％、第三類高接觸風險第一工作人56.7％、第二類中央地方政府防疫人員46.3％。

雲林縣衛生局指出，雲林縣疫苗由中央撥入12700劑，目前已施打11465劑，達成為91％，分別是第一類事人員6892人（65％）、第二類中央地方政府防疫人員2115人（46.3％）、第三類高接觸風險第一工作人員680人（56.7％）、第五類維持作必要人員（警察、兵）444人（24.7％）、第六類機構及社福照顧系統人及受照顧者10人（0.4％）、第七類維持安全常作之人員（軍人）61人（20.3％）、第八類65歲以長者755人（0.6％）。

其餘各類尚無人公費接種，包括第四類因殊形必出國者0％（508人自費）；第九類19歲至64歲具有易導致重疾病之高險疾病者、罕見疾病重大病0％（總人數2500人）、第十類50歲至64歲成人0％（15萬2250人）、18歲以上人口0％（總人數27萬5329人）。

至於全縣的專責病房，雲林縣衛生局表示共有64床，包括台大雲林分院24床（另增設10床專責加護病房）、雲林基督教醫院10床、中國醫藥大學北港附設醫院10床、成大斗六分院8床、雲林長庚紀念醫院6床、虎尾若瑟醫院4床，目前收治18床，還有46張空床， 42床加強版集中檢疫所正規畫布建中。

(中時 )