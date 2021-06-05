因應全國疫情三級警戒，農產品、漁業經營及休閒農業消費需求等相關產業營運受創，影響層面廣泛，為降低疫情對農業之衝擊，農委會主委陳吉仲指示啟動新一波農業貸款紓困措施，於原2020年紓困措施架構下，推出18萬戶1,000億元既有專案農貸免申請，自動免息、擴大融資貸款規模、排除「農家綜合貸款」額度限制，落實加快、加強、加碼原則，協助農漁業者度過本次疫情困境。

農金局指出，2020年為協助受肺炎疫情影響之農產業與事業度過難關，已提供1年免息紓困貸款。這次因應國內疫情升溫，為充分提供金融協助，加碼提供農業紓困貸款，包含免息措施、增列貸款額度、提供本金寬緩及展延等，重點說明如下：

一、對既有舊貸及紓困新貸案件提供免息，由農委會補貼：

(一)既有舊貸案件：舊有專案農貸及2020年紓困貸款，2021年6月3日起至本年12月底止，自動免息，無須提出申請，首日已完成18萬戶，1,000億元貸款免息。

(二)紓困新貸案件：自撥貸日起至111年6月底止，提供免息，受益農漁業者約2.4萬戶。

二、增列紓困貸款額度：

(一)增列228億元紓困貸款額度，以充分支應農漁業者經營週轉所需資金。

(二)2020年已申請「農家綜合貸款」紓困者，本年如仍有資金需求，得再申貸前開貸款40萬元，額度不受原紓困舊貸餘額限制，以提供農漁民疫情期間相關家計消費所需資金。

三、本金寬緩及展延措施：

(一)既有舊貸案件：借款人如有還款困難，得依「辦理政策性農業專案貸款辦法」第22條規定，向貸款經辦機構申請延期還款（本金寬緩或延長貸款期限），無申請期限限制。

(二)紓困新貸案件：借款人可依各貸款規定申請2至3年寬緩期，無須繳納本金，以減輕還款壓力。

農金局強調，除這次啟動新一波農業紓困貸款措施外，未來將持續關注疫情發展，因應產業需求，滾動檢討相關金融紓困措施，並請農漁會信用部及全國農業金庫落實執行，以紓緩農漁業者營運困境，協助產業儘速復甦。

(工商 )