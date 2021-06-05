台東中央市場買氣跌，就怕菜藍族採買造成群聚、並體諒上班族買菜不便，中央市場推出「專人跨攤外送到府」，從生鮮雜貨、熟食到寢具應有盡有。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，台東中央市場買氣下降5成，就怕菜藍族採買造成群聚、並體諒上班族買菜不便，中央市場推出「專人跨攤外送到府」，從生鮮雜貨、熟食到寢具應有盡有，民眾大讚太方便了。此外，由於台東市南北狹長，市場霸氣喊出，只要門牌上是台東市都可外送，造福市郊民眾；但部分民眾認為，無法面對面殺價，仍少了一點人情味。

生鮮雞鴨魚肉、新鮮蔬菜、各式乾貨，從生食到熟食應有盡有，只要點開手機加入市場群組，平時得出門一趟採買，現在全靠專人協助跨攤購買並外送到府。中央市場自治會會長邱騰緯指出，台東人口老齡化，市場消費主要客群為長輩，為體貼行動不便的長者及上班族，於去年研發外送APP，今年1月開始服務，截至5月使用人數約百人，迄今大幅成長3倍多。

由於台東市區幅員遼闊，北至富岡、南至知本皆屬於台東市，距離長達22公里，市場霸氣喊出，只要門牌上是台東市都外送，不少外送平台邊緣戶大讚「市郊民眾有福了」。而外送員工作費由經濟部補助，外送員皆聘請正氣路觀光夜市攤商，由於該夜市攤商較熟悉市場運作、位置，搭配起來十分上手，也能在疫情期間幫助夜市攤商增加收入。

黃姓主婦表示，不用跑市場人擠人，上網訂購更安全，更不必擔心1歲大的孫子戴不住口罩。陳姓上班族則說，以往上班時間無法買菜，家裡也沒人收貨，現在可以直接送到公司，真的很方便，盼有更多攤商加入。

據了解，中央市場共有249攤，疫情衝擊造成市場封閉部分出入口以利管制，約有30家攤商選擇暫停營業，市場買氣下降5成，推出宅配希望增加買氣、減少群聚。

(中時 )