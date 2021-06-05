《美聯社》3日報導，中國大陸疫苗接種的起步雖然較晚，但卻以驚人的速度為民眾施打疫苗。光5月的短短5天，大陸注射疫苗已高達1億劑。文中分析，一黨專政的政治制度、全面滲入民眾生活各領域的權力，以及成熟的疫苗產業，使其得以完成別的國家無法辦到的事情。

報導中指出，截至3日為止，大陸已接種7.04億劑疫苗，其中近一半的數字完成於5月。根據Our World in Data的統計，目前全球接種疫苗總劑數為19億劑；其中，中國大陸約占3分之1。

不過，大陸衛生官員卻指出，疫苗接種計畫仍不完美，而呈現分配不均的問題。目前官方計畫到年底時能為14億人口中的8成民眾完成疫苗施打。

報導指出，大陸社會各個角落普遍都有接種疫苗的需求，包括公司提供員工疫苗施打、學校呼籲師生盡速接種，地方政府也派員考察民眾施打疫苗的情況。這股壓力反映出兩種情勢，一方面展現政治系統的力量，如此強勁的權力讓大陸在2021年可為超過10億人接種疫苗；另一方面則凸顯公民自由恐遭公權力強制介入。此一問題全球都在關注，尤以大陸更為嚴重，畢竟在大陸公民權的保護一向著墨不深。

蓋茲基金會前主任葉雷（Ray Yip）表示，「中國共產黨派員進駐每個村莊、每處鄰舍，此為其嚴苛之處；但它同樣也能產生非常強大的動員力量」。

Our World in Data的數據顯示，大陸平均每日接種劑數為1,900萬劑；這個數字放在義大利，每位義大利民眾每3天就可以施打一次疫苗。相較於美國，美國人口只有大陸的4分之1，4月份的每日平均接種數字也才340萬劑。

由於中國大陸沒有公布完整數據，目前仍不清楚多少大陸民眾已完成疫苗施打。但國家衛生與健康專家鍾南山表示，目前大陸約4成的民眾已接受過第一劑疫苗，政府希望在6月底時能為這批人接種完所有劑數。

在北京，約87%的民眾已施打第一劑。身為大陸首都，民眾想接種疫苗非常容易。疫苗公車駐停在人流量大的地區，包括市中心與商場，隨時為民眾施打疫苗。

但這種便利性卻未在大陸其他地區看見。事實上，從當地媒體與社群媒體上的抱怨，可發現在其他地方很難預約接種疫苗。

甘肅蘭州居民周紅霞表示，「我從早上9點開始排隊，一直到下午6點才打到疫苗，實在太累了。我離開的時候還有人在等」。但她的丈夫卻沒有這麼幸運，仍在等候機會接種疫苗。撥打政府熱線，所得到的答案就是等待。中央政府官員5月31日表示，正努力讓疫苗接種在全大陸能分配的更平均。

大陸甚至為海外公民接種疫苗，並捐贈疫苗給泰國。透過「春苗行動」，大陸為50萬海外公民施打疫苗。

在近幾週疫苗運動強化前，許多大陸民眾並不急著接種疫苗。過去1年來，透過嚴格的邊境管制與強制隔離來控制病毒的爆發，讓疫情穩定受控制而需求大減。不過，不時仍會出現小規模感染，最近廣州就曾出現感染案例。

大陸藥廠表示，儘管有分配不均的問題，但大陸藥廠不太會出現數量不足的問題。興科與中國國藥集團正積極提高產量、建造新工廠，並充分利用現有工廠。興科與中國國藥集團的兩種疫苗，已獲得世界衛生組織的緊急授權。不過，兩家公司、特別是國藥集團，因相關數據透明度不足而受到批評。

科興表示每年能生產20億劑，而國藥則表示每年可生產30億劑；但實際生產數字卻沒有公布，該公司發言人也沒有回應此一問題；不過，截至5月底興科在2021年以生產5.4億劑疫苗。政府的支持對疫苗研發的每一步都相當重要。儘管全球都是這樣，但在中國大陸範圍與規模就迥非他國能比較。

在生產過程，大陸疫苗廠商也不倚賴進口商品。當其他國家都在爭奪原料時，大陸的做法就形成強大的優勢。其可避免印度血清研究所遭遇到的困難，即某些成分依賴美國進口而飽受阻礙。

但隨著疫苗供應的增加，消化疫苗的壓力也隨之增加。報導引述北京某間大學的研究員，儘管學校的共黨小組每月都會打一次電話，要求他接種疫苗；但他堅拒，因為更喜歡輝瑞疫苗。該員表示數字會說話，且擔心自己公開質疑大陸疫苗會帶來負面影響而不願透露姓名。

目前大陸還未批准輝瑞疫苗的使用，該員也不確定自己能堅持到甚麼時候。葉雷表示，「官員無須宣布強制施打疫苗，卻可以對你施加壓力逼你就範」。

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(中時新聞網)