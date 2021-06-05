2021年話題韓劇，「全員惡人」的《Penthouse 上流戰爭》系列最終章於6月4日揭幕，昨(4日)主要演員柳真、金素妍、李智雅、嚴基俊、奉太奎、尹鐘焄、尹周熙、金賢秀、金永大出席發布會，當主持人問到前兩季收視率最高曾達31.5%，對第三季大家有討論過嗎？嚴基俊回答：「之前只有幾個人討論過，首播預想收視率20.8%，雖然收視公約還沒想，但是打賭一萬塊韓元。」

發布會上金素妍被問到還會有名場面出現嗎？畢竟在第二季人財兩失的千書真，到底還有什麼籌碼呢？金素妍賣個關子回答：「看完後，大家一定會說千書真不愧是千書真。」

【上流戰爭S3 】精彩預告｜朱丹泰在看守所還是頂樓之王？！將與吳允熙聯手復仇｜龍華影劇台MOD354

目前的情報關於吳允熙比較少，相對給了網友們腦洞大開的自由。有網友從影視評分平台中這三季主演人名的順序，推論第三季應該是吳允熙為了利益，與朱丹泰狼狽為奸，因而住進頂樓；也有人猜測其實她是按照羅根李的安排，才刻意接近朱丹泰；還有人從韓劇常見的抱錯孩子梗來發想，或許當初裴璐娜和閔雪雅被抱錯了，吳允熙親手推下樓的，其實是自己的親生女兒。

第三季將會揭露所有主角的過去、令人猜不透是敵是友的白俊基（溫朱莞 飾）、劉東弼（朴浩山 飾）新角色登場、以及第二代們的戰爭即將引爆。發布會開場影片首先以聖經中「私慾懷了胎，就生出罪；罪長成了，就產生死亡。」揭開序幕，赫拉宮惡人們的殘缺雕像，赫拉女神像以支離破碎的場面爲結尾轉換畫面，首先登場是連在拘留所都想在頂樓稱王的朱丹泰（嚴基俊 飾），接著半瘋半癲的千書真（金素妍 飾），在前兩季讓每個觀眾恨得牙癢癢的惡人們帶著私欲回來了。

除了三位女主角，這部劇裡還有個不得不提的男人。若說撐起第二季最大懸念的是真假沈秀蓮，那麼第三季的精采看點之一就在於真假朱丹泰。超扯的展開已成《Penthouse 上流戰爭》系列的常態，難道新角色 Mr.白跟朱丹泰也有變臉的關係？或替身功能？

開播在即，卻傳導演朱東民於5月31日請辭，一度讓粉絲們驚疑錯愕，但也有消息指出朱導演會以簽約的自由業者的身分，執導完《Penthouse 上流戰爭3》再離開，不會影響播出，粉絲可以安心期待。

跟播韓劇《Penthouse上流戰爭3》，將於2021年6月8日起每週二，上架於中華電信MOD戲劇單點專區。

(中時新聞網)