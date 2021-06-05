東港民宿業者林佳鴻（右）為找新出路，轉賣便當，但卻也秉著共體時艱的精神，不計成本推出菜色相當豐富的銅板價燒肉便當。（謝佳潾攝）

東港民宿業者林佳鴻（中）為找新出路，轉賣便當，但卻也秉著共體時艱的精神，不計成本推出菜色相當豐富的銅板價燒肉便當。（謝佳潾攝）

本土疫情延燒，旅宿業哀鴻遍野、一片淒涼，東港有民宿業者為找新出路，轉賣便當，但卻也秉著共體時艱的精神，不計成本推出菜色相當豐富的銅板價燒肉便當，而推出不僅大受歡迎，訂單還已排到8日，老闆林佳鴻感謝顧客替他圓夢。

「烹飪是我的興趣！」林佳鴻說，6年前他開民宿時，就想著要如何做出特色，後來決定親自下廚做早餐給房客吃，反正他也喜歡烹飪，而有次他看到房客冒雨入住後，隔天一早便為他們準備雞湯，房客很感動，他也很開心，因為他讓房客有了回家的感覺，這是他經營民宿的初衷。

林佳鴻為房客下廚做早餐、愈做愈喜歡，後來還為此去考廚師執照、以及申請食安認證。他說，好吃是一回事，讓客人吃得安心又是另一回事，他很開心房客喜歡他做的菜，而也因為如此，他更應該要替他們著想，讓他們吃得無後顧之憂。

6年下來，林佳鴻不僅打出民宿好口碑，在「餐點」部分更是擄獲不少忠實客，甚至有人向他建議可以出餐販售，對此，他也有計畫，不料卻因疫情被打亂了。但他不灰心，他想，民宿無法營業，但餐點還是可以推，轉賣外帶便當也許是出路，也可趁勢試市場水溫。

然而，銅板價便當一推出後，不少人驚訝「這樣有賺錢嗎？」林佳鴻笑道，今時今日想要賺錢，實在太難，而且比自己更辛苦的人大有人在，現在做生意若沒有秉著共體時艱的精神，會很難支撐下去，所以與家人商量後，決定要不計成本推出銅板價燒肉便當，當作是半做公益，客人喜歡最重要，因為這是給他的最大鼓勵。

(中時 )