大S、汪小菲驚傳婚變。（圖／微博）

大S與汪小菲今驚爆10年婚姻生變，更傳出兩人已經在辦理離婚手續，十年婚姻似乎走向盡頭，不過有網友指出夫妻倆感情生變，其實早有跡可循，因為大S最後一次在微博提到汪小菲，已經是去年7月30日的事，就連轉發汪小菲的告白文時，也僅簡單回應4個字而已。

汪小菲去年7月返回北京工作後，時常在微博發文傳達對一雙兒女的思念，對老婆大S更是無止盡放閃，去年大S生日隔天，汪小菲強調雖然大S不愛過生日，仍忍不住發文放閃，今年3月與大Ｓ結婚10週年，不僅大手筆買下鑽戒送給大S，還找來一票好友慶祝兩人的重要時刻，更甜蜜寫下：「老婆，小女孩兒，十週年快樂，再過十年希望你還是願意。」字句洋溢著幸福的模樣，對照如今傳出離婚，完全看不出來有任何徵兆。

網友指出大S公開提及汪小菲已經是去年七月。（圖／大S微博）

不過有眼尖網友指出，大Ｓ最後一次在社群網站上提到汪小菲，已經是去年7月30日的事，當時轉發汪小菲的放閃文，只見汪小菲感性寫道：「我還是要回去住我們結婚的那個酒店，我欠她個婚禮，就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海」，但大Ｓ僅簡短回應：「萬萬不可」，也讓網友推測當時婚姻似乎已亮起紅燈。

不過對於兩人驚傳10年婚姻生變，更已經在辦理離婚手續，導火線疑似是汪小菲微博的敏感PO文，對此，大Ｓ經紀人回應：「夫妻倆就是吵了一架，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」稍早，汪小菲一改強硬態度低頭認錯，表示因為擔心家人才說了難聽的話，也強調疫情期間確實情緒容易激動，主要還是希望家人健康平安。

(中時新聞網)