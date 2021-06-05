中山大學猴子惡名昭彰，一名教授的太太厭惡、不想住在猴群橫行的教職員宿舍，多次逃回娘家，教授要求太太回家，太太反而訴請離婚。高雄少家法院認為，教授太太沒有不能履行同居義務的正當理由，判妻子應和教授同居，也駁回離婚之訴。

判決指出，一名中山大學的教授和太太2017年7月結婚後同住在學校教職員宿舍，婚後教授太太常常藉故離家，但經勸說還是會回家。2019年2月，教授太太坐完月子、帶著兒子一回娘家就是2個多月，教授幾番勸說後太太才願意回家。數月後教授因公出國，太太又帶孩子跑回娘家，教授忍無可忍，認為太太明顯違反同居同居義務規定，依法聲請履行同居義務。

教授太太控訴，教授婚後個性丕變，沒考量她懷孕及產後辛苦與不適，教授工作繁忙、常因公出國，還要帶學生爬山，經常不在家，還要求她住在偏僻、生活機能不佳、猴群橫行的教職員宿舍。還與前妻偷偷聚餐，為了維繫婚姻，教授要求她回去住她都照辦。

教授太太還說，教授2019年6月赴歐洽公時，她認為宿舍生活不便又缺乏安全感才回娘家。沒想到教授回國後，竟指責她爸媽、還懷疑她外遇，也沒給她撫養及生活費，甚至連續3週不來看兒子，就算有探視每次也都只有10分鐘，更曾把臉書感情狀態改為「Separated」（單身），還刪除兩人結婚照片。

教授太太認為教授不願溝通，兩人感情嫌隙已深，弄到自己的爸媽也不諒解，她自己非常痛苦，更不期待修復感情，也向法院聲請離婚。

法官認為，如果夫妻只是意見不合就要鬧分居，難構成不能同居的正當事由。教授太太迄今仍不願返家，教授事後也表示希望太太回去同居，教授太太沒有不能履行同居義務的正當理由，依法即負有同居義務，最後判教授太太要回去跟教授同居、駁回離婚之訴。

(中時 )