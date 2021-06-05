苗栗縣爆發移工群聚事件，新竹縣在竹科和新竹工業區有2萬9千多位移工，縣長楊文科指示勞工處在友善照顧前提下，嚴格把關新竹縣內移工的宿舍管理，避免群聚，保護移工健康。

縣府勞工處已彙整多國語言版的就醫專線，有症狀或疑慮移工可打1955失聯移工就醫諮詢專線，或電（03）5511287新竹縣防疫專線洽詢。

勞工處表示，5月3日篩選出境內百人以上的住宿機構共29處，請外勞查察人員逐一到現場訪查，向現場管理人員說明移工的工作、生活和住宿指引措施，並張貼外籍語言的防疫海報，提醒一旦有員工確診或疑似確診，務必提供1人1室居住空間，即刻通報縣府。

針對苗栗移工群聚爆發，新竹縣外籍移工諮詢人員逐一致電縣內35家人力仲介公司及宿管業者，提醒落實外籍移工確實分流上下班，同住宿地點、同產線的移工盡量一同用餐、一同就寢、不得任意外出、暫停休假外出，及分流移工宿舍人數等。

同時，請雇主宣導不要參加群聚活動，減少移工外出的機會。另外，也要隨時掌握移工健康狀況並協助不適者就醫等，全力防堵疫情擴散。

(中時 )