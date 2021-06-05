世新大學充分發揮數位傳播特性，今日舉辦溫馨感動的線上畢業典禮。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

世新大學校長吳永乾為畢業生致詞，期勉學子保有「我世新我驕傲」的態度克服難題。(世新大學提供／李侑珊台北傳真)

文化大學舉辦線上畢業典禮，校長徐興慶特地親筆寫下「祝福文大畢業生，展翅飛翔，平安健康」，為同學們鼓勵與打氣。(文大提供／李侑珊台北傳真)

疫情導致全國處於「軟封城狀態」，陽明交通大學交大校區、世新大學與文化大學今(5)日舉辦畢業典禮，3校全部首度採線上方式舉行。其中陽明交大校長林奇宏在致詞時，特別援引知名小說《雙城記》內文：「這是一個最壞的年代，也是一個最好的年代」，教育、經濟、生活都因疫情有了重大改變，鼓勵畢業生：「人生路上也會有許多危機，願你們都能走成轉機」。

陽明交大交大校區將畢業典禮稱為「開業典禮」，校務長李大嵩說，如此說法在於回歸大學授予學位「Commencement」的意涵，代表學生在交大校區勤奮努力付出，所成就的重要里程碑，也代表即將開展生涯的出發點。

陽明交大交大校區因受疫情影響，今年畢業典禮改以線上直播方式舉行，並以虛擬攝影棚作為典禮場地，由知名籃球YouTuber 10N與虛擬見習偶像VTuber妮酷共同主持。今年共有1150名學士、3384名碩士及225名博士生完成學業，典禮邀請到連加恩醫師與多位校友獻上祝福，成為全國唯一由虛擬偶像主持、於虛擬攝影棚舉辦，極具創新創意的線上開業典禮。

世新大學也在今日舉辦線上畢業典禮，校方表示，今年度共計2309名學士生和339名碩博士生即將完成學業，上午10點舉行的線上畢典，湧入上千名畢業生、家長和校友觀看，影片尾聲更貼心地呈現出每一位畢業生的姓名，讓齊聚線上的世新人一起留言祝福，互祝「畢業快樂」、「鵬程萬里」。而知名藝人林心如也在今年畢業於世新大學傳播管理學系上海碩專班，其課業表現傑出，學校特別在畢業典禮頒發「傑出表現獎」。

世新大學校長吳永乾表示，這屆畢業生未來要面對的不只是病毒，還有人口老化、社會分歧、政治對立、產業驟變、智能競爭、數位轉型等議題，期勉畢業生：「唯有樂觀篤定、積極進取的態度和作為，才能有效化解危機，把挑戰轉變成克服難題的動力。」

文化大學也在今日舉辦線上畢典，校方表示，同樣也是首度線上舉行，共吸引1萬2418人次線上觀看，學校近期傳出學生確診，校方第一時間便與台北市政府合作，嚴謹處理相關防疫後續工作，校長徐興慶特地親筆寫下「祝福文大畢業生，展翅飛翔，平安健康」，為同學們鼓勵與打氣。

(旺報 )